Kayseri'de 9 asırlık tarihi camiye plastik tente taktılar

Kayseri'nin en eski yapısı 9 asırlık Cami-i Kebir'e yapılan plastik tente tepkiye neden oldu.

Camiye gidenler giriş kapıları üzerinde gölgelik fark etti. Plastikten yapılan tenteler tepki yarattı. Vakiflar Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. 1135 yılında Danişmend Hükümdari Mehmet Melik Gazi tarafından yaptırılan cami 9 asırdır ayakta. 884 yıllık cami Kayseri'nin en eski yapısı.

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