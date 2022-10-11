Kaza sonrasında kaçmak isteyince esnaftan dayak yedi
İstanbul Esenyurt’ta yol kenarında yürüyen anne ile kızına çarapan bir sürücü kaçmak isteyince esnaftan dayak yedi. İddiaya göre esnaf, yoluna devam eden sürücününün önünü kesip araçtan indirdi. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda esnafın yanı sıra annenin de sürücüye vurduğu görülüyor.
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