Kedi evlerini yıktı, hayvanseverlere tepki gösterdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sitede yaşayan hayvanseverler Ayşe Bayram ve kızı Merve Bayram, sitenin bahçesinde kendi elleriyle yaptıkları kedi evlerinin yıkıldığını gördü. İddiaya göre A.G., yavru bir kedinin kızının yüzünü tırmaladığı için kedi evlerini yıktığını söyledi. Anne ve kızın üzerine yürüyerek, tehditler savuran A.G.'den hayvanseverler şikayetçi oldu.
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NTV 02.07.2021 - 17:15| Son Güncelleme : 02.07.2021 - 17:45
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