Kedi mamalarına çamaşır suyu dökmüş, bıçakla tehditten hüküm giymişti
İstanbul Küçükçekmece'de site içindeki bina girişinde bekleyen bir kedi, bina sakini Aytuğ Koyuncu tarafından dakikalarca tekmelendi. Kediye defalarca tekme atan Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Kedi mamalarının üzerine çamaşır suyu dökerken görüntülenen Koyuncu, kedi besleyen kadın bir hayvanseveri bıçakla tehdit etmekten 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.
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