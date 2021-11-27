Kediyi öldürdüğü iddia edildi

İstanbul Maltepe'de bir apartmanda binada oturanların beslediği bir kedinin öldürüldüğü öne sürüldü. Güvenlik kamerası kaydında, temizlik görevlisinin kediyi bir odaya götürdüğü, sonra siyah bir poşetle dışarı çıktığı görüldü. Kediyi besleyen bina sakinlerinden biriyle, temizlik görevlisi arasında arbede yaşandı.

Haberler - NTV 27.11.2021 - 17:14 | Son Güncelleme : 27.11.2021 - 17:33

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