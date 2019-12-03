Kendisi de görme engelli olan Sarper Arıkan, yazılımlarıyla umut oluyor
Antalya'da yaşayan görme engelli Sarper Arıkan, engelliler için geliştirdiği projelerle dikkat çekiyor. Çok sayıda ödül kazanan Arıkan'ın "İnsan sesini tanıyarak internet sitesine erişim sağlayan" yazılımı, 50 üniversitede uygulanıyor. İşte ayrıntılar...
03.12.2019 - 16:22| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 17:24
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