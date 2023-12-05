Kendisini görüntüleyen drone'dan korktu, kartopu fırlattı: O anlar kamerada
Erzurum Üç Kümbetler mevkiinde sosyal medya için drone çekimi yapan fotoğrafçılar ilginç görüntülerle karşılaştı. Çifte Minareli Medrese'de çekim yapan fotoğrafçılar dronden korkan bir çocuk fark etti. Çocuğun tepkisini görmek isteyen fotoğrafçı drone'u çocuğa doğru hareket ettirince çocuğun korkup kaçtığını fark etti. Korktuğu için drone'a defalarca kar topu fırlatan çocuk böyle görüntülendi.
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