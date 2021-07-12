Kilisede tepki çeken görüntü

İstanbul Kadıköy’de Ermeni kilisesinin kapısının üzerine çıkan iki kişi müzik eşliğinde oynadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘‘Bu saygısızlığı kınıyoruz’’ açıklamasını yaptı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.
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NTV 12.07.2021 - 11:10| Son Güncelleme : 12.07.2021 - 11:25
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