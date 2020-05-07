Kiraladığı lüks cipi denize attı, yoluna yürüyerek devam etti
İzmir’in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize yolladı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. O anlar böyle kaydedildi.
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07.05.2020 - 09:29| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 09:50
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