Kiralık ev dolandırıcılığı

Daha önce otomobil satışlarında yapılan kapora dolandırıcılığı şimdi de yüksek kiralar nedeniyle konutta yapılmaya başlandı. İnternete düşük fiyattan kiralık ev ilanı koyan dolandırıcılar evi göstermeden kapora istiyor, kaporayı aldıktan sonra da ortadan kayboluyor.

NTV 24.09.2021 - 10:34 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 11:56

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