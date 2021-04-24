Kız arkadaşını dövdü ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla parçaladı
Antalya'da kız arkadaşını sokakta dövdüğü öne sürülen Hakan A., kendisini uyaran ve aralarında kavga çıkan Nazif A.'nın (31) yüzünü çatalla parçaladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Hakan A. ve kız arkadaşını polis merkezine götürürken, yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin, kısıtlamayı ihlal edip kavgaya karışan 6 kişiye 3 bin 150 TL, maske takmamaktan 900 TL olmak üzere toplam 24 bin 300 TL para cezası uygulayacağı öğrenildi.
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NTV 24.04.2021 - 12:28| Son Güncelleme : 24.04.2021 - 12:46
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