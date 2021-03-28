Kız arkadaşının yüzüne defalarca vurdu (Kadına şiddet kamerada)

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 20 yaşındaki genç bir kadın, erkek arkaşının saldırısına uğradı. Spor salonunda eğitmen olarak çalışan 33 yaşındaki Engin C. yemek masasında kız arkadaşı Beste Ö.’nin yüzüne defalarca vurdu. Genç kadının olayın ardından şikayetçi olması üzerine Engin C. 3 ay uzaklaştırma cezası aldı. Ancak bu kararı ihlal edince 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

NTV 28.03.2021 - 16:40 | Son Güncelleme : 28.03.2021 - 16:59

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