Kız çocuğunu denize atlayan personel kurtardı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan feribottan inen 8 yaşındaki çocuk denize düştü. Boşluğu fark etmeyerek düşen çocuğu kurtarmak için görevli bir personel hemen denize atladı. Kaza ucuz atlatıldı ve ilk yardım ekibinin kontrolünün ardından çocuk ailesine teslim edildi.

Haberler - İHA 06.05.2022 - 14:02 | Son Güncelleme : 06.05.2022 - 14:13

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