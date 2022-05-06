Kız çocuğunu denize atlayan personel kurtardı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan feribottan inen 8 yaşındaki çocuk denize düştü. Boşluğu fark etmeyerek düşen çocuğu kurtarmak için görevli bir personel hemen denize atladı. Kaza ucuz atlatıldı ve ilk yardım ekibinin kontrolünün ardından çocuk ailesine teslim edildi.
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