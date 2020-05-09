Kızıl Ordu Korosu'ndan Türkiye'ye pandemide moral desteği

Rusya'nın dünyaya nam salan, Kızıl Ordu Korosu üyeleri Türkiye'ye corona virüsle mücadelede destek olmak için evlerinde kamera karşısına geçti. Koro üyeleri, Türkiye'ye moral vermek için Mehter Marşı'nı seslendirdi.

09.05.2020 - 09:04 | Son Güncelleme : 09.05.2020 - 09:24

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