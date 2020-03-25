Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık: Kan stokları yarı yarıya düştü

Virüs salgınını ile mücadele için kızılay da yoğun bir mesai veriyor. Kan stokları yarı yarıya düştü. Kızılay'ın son dönemdeki çalışmalarını Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, NTV canlı yayınında anlattı.

25.03.2020 - 10:50 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 11:58

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