Kızılelma'nın öyküsü belgesel oldu

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma'nın hikayesi belgesel oldu. İki ayrı bölümden oluşan belgeselde hem insansız jetin geliştirilme aşaması hem de Bayraktar ailesinin 20 yıl boyunca yaşadıkları anlatılıyor. "Hedef Kızılelma" belgeselinin ilk bölümü, 10 Mayıs Çarşamba akşamı Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak.

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