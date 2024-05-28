Kocaeli'de korku dolu anlar: Veli öğrenci dolu sınıfı bastı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir veli, öğrenci dolu sınıfı bastı. Öğrenciler arasında çıkan kavga sonrasında çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için sınıfa girdiği iddia edilen veli, güçlükle sınıftan çıkarıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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