Kolonyacılar bayramlar dışında ilk kez bu kadar doldu taştı

Ticaret Bakanlığı, virüs nedeniyle tıbbi malzeme ve gıda fiyatlarında yaşanan artışa yönelik harekete geçti. Çok sayıda firmaya soruşturma başlatıldı. Kolonya, maske ve dezenfektan satışlarında ise yoğunluk var.

NTV 12.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 09:23

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