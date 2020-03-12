Kolonyacılar bayramlar dışında ilk kez bu kadar doldu taştı
Ticaret Bakanlığı, virüs nedeniyle tıbbi malzeme ve gıda fiyatlarında yaşanan artışa yönelik harekete geçti. Çok sayıda firmaya soruşturma başlatıldı. Kolonya, maske ve dezenfektan satışlarında ise yoğunluk var.
Abone ol
Paylaş
NTV 12.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 09:23
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.