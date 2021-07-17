Dükkanı böyle kundakladı: Koltuklara benzin döküp ateşe verdi

Adıyaman’da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ikinci el ev eşyası satılan dükkanı kundakladı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, şüphelinin koltukların üzerine benzin dökerek ateşe verdiği görülüyor. Dükkanın yandığını gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede söndürülürken iş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ntv.com.tr 17.07.2021 - 14:00 | Son Güncelleme : 17.07.2021 - 14:10

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