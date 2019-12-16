Konya'da köpeği fenalaşan sahibinin başından ayrılmadı

Konya'da yaylada fenalaşan bir avcı yaşamını yitirdi. UMKE ekipleri araçları çamura saplanınc avcını bulunduğu bölgeye kilometrelerce yürüyerek ulaştı. Hayatını kaybeden avcını yanı başındaki köpeği bir an olsun ayrılmadı.

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