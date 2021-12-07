Köpeği tekmeleyen hayvan koruma derneği üyesi istifa etti
Samsun’da Birleşik Hayvanları Koruma Derneği (UPA) üyesi doktorun barınakta beslediği köpeğe tekme attığı görüntüler ortaya çıktı. Tepkiler üzerine dernek üyeliğinden istifa eden Dr. Oğuz Bozkurt Sınar ‘‘Köpeğin bana sarılmasıyla bacağımdaki yara acı verdi. Olay sadece refleksti. Görüntülerin akılla değerlendirilmesi gerekiyor. Gerçekten şiddet mi?’’ diye sordu. UPA Bşk.Haydar Aksu da ‘‘Kendisi bu işe gönüllü olmuş bir kişi. Yerleşkemize kamera koyup bu olayı rant haline çevirmek isteyenler hakkında adli sürecimiz başladı’’ dedi.
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