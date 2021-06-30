Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı

İstanbul Ulus'ta 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

DHA 30.06.2021 - 10:25 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 11:49

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