Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı

İstanbul Ulus'ta 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
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DHA 30.06.2021 - 10:25| Son Güncelleme : 30.06.2021 - 11:49
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