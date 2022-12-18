Köpeğin ölümüne neden olan servis şoförü yoluna devam etti
İstanbul Arnavutköy’de bir servis şoförü sokakta oturan köpeği ezip ölümüne neden oldu. Kazayı fark eden şoför, köpek yerde can çekişirken bir süre aracında bekledi ve sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Köpeğin yanına koşan site sakinleri köpeğin sahibine haber verdi. Ailenin servis şoföründen şikayetçi olacağı öğrenildi.
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