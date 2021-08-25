Köpeğin üzerine kaynar su döktü

Adana’da bir sitenin özel güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döktü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken site yönetimi görevlinin işine son verdi. Site sakinleri tarafından yaralı halde bulunan köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İHA 25.08.2021 - 04:04 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 04:08

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