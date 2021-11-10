Köpeğini kurtarmak için dumanın içine daldı

Uşak’ta bir evin bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan ‘Linda’ isimli köpek için itfaiye seferber oldu. Köpeğin sahibi Ümit Güler, itfaiyecilerin sakinleştirmesine rağmen dayanamadı ve dumanın içine daldı. Sahibinin kucağında dışarı çıkan Linda’ya hemen maskeyle oksijen verildi. Köpeğin sağ salim dışarı çıkarıldığını gören Güler’in eşi de gözyaşlarını tutamadı. Linda, ağlayan sahibinin yanına giderek uzun süre kendini sevdirdi.
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