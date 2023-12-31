Köpek maması yerine 80 bin liralık bilgisayar geldi!
İstanbul'da internetten köpek maması sipariş eden iki arkadaşa yanlışlıkla 80 bin lira değerinde bilgisayar yollandı. Yanlış ürünü iade etmeye çalıştılar ama bir türlü başaramadılar. Eren Kasap ve Ahmet Kara yanlış gelen ürünün iade olmasını istiyor. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu Kamera: Zafer Karakaş)
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