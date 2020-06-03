Kedi otomobile sığınınca köpekler tamponu parçaladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 5 sokak köpeğinin kovaladığı kedi, park halindeki otomobilin altına kaçtı. Kediyi yakalamak isteyen köpekler, otomobili parçaladı. Manisa'da Hasan Sönmez, bakım yapılması için aracını sanayiye bırakmıştı. Tamirhaneci sabah işe geldiğinde emanet aracın tamponu yerde duruyordu. Tamirhane sahibi hemen güvenlik kamerasını açtı gerçek o anda ortaya çıktı. 5 köpeğin bu marifeti tamirhane sahibine pahalıya patladı. Talihsiz esnaf 1500 liralık maddi hasarı karşılamayı üstlenmek zorunda kaldı.
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NTV 03.06.2020 - 09:52| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 10:38
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