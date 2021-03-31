Korkutan zirve: 37 bini aşkın vaka

37 bin 303. Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı günden bu yana açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı. 81 ilin tamamında vaka sayısında artış var. En çok vaka artışı yüzbindelik orana göre yine Samsun'da görüldü. İstanbul da yüzbinde 400 vaka sayısını aştı. Prof. Dr. Mustafa Çetiner insanlarda "önlem yorgunluğu" var diyor ve Nisan ve Mayıs aylarının zor geçeceği konusunda uyarıyor. (Haber: Melike Şahin)

NTV 31.03.2021 - 13:23 | Son Güncelleme : 31.03.2021 - 13:41

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