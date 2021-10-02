Korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler

İstanbul Ataşehir'de iddialara göre, motosikletiyle evine gitmek isteyen Doğukan Tepe’nin önünde aniden bir otomobil durdu. Korna çalarak tepki gösteren Tepe’ye otomobildekiler silah gösterdi. Korktuğu için motosikleti durduran Tepe, otomobilden inen 5 kişiden bayılana kadar dayak yedi. Öte yandan Doğukan Tepe’nin olay sırasında üzerinde bulunan 400 lirası ve altın kolyesi de saldırganlar tarafından gasp edildiği iddia edildi. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.
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NTV 02.10.2021 - 15:03| Son Güncelleme : 02.10.2021 - 15:15
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