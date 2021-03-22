Korumazsak yeraltı suları da tehlikede

2020 yılı Türkiye'de son 5 yılın en kurak senesi olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında Amerikan Uzay Ajansı NASA'dan kritik bir uyarı geldi; uydu verilerine göre çıkarılan haritada, Türkiye'nin yeraltı su seviyesinin ölümcül düzeyde azaldığı ortaya konuldu. (Haber:Pınar İlik Üçer  Kamera:Cumhur Çatkaya)

NTV 22.03.2021 - 09:36 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 16:08

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