Korumazsak yeraltı suları da tehlikede

2020 yılı Türkiye'de son 5 yılın en kurak senesi olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında Amerikan Uzay Ajansı NASA'dan kritik bir uyarı geldi; uydu verilerine göre çıkarılan haritada, Türkiye'nin yeraltı su seviyesinin ölümcül düzeyde azaldığı ortaya konuldu. (Haber:Pınar İlik Üçer Kamera:Cumhur Çatkaya)
Abone ol
Paylaş
NTV 22.03.2021 - 09:36| Son Güncelleme : 22.03.2021 - 16:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.