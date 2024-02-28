Koza Halı 2023'te yüzde 138 büyüdü
Koza Halı, bölge bayi temsilcilerinin katılımıyla 2024 yılı lansman toplantısını Antalya'da bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıda, 2023 yılı verileri ele alınırken 2024'e ilişkin öngörüler paylaşıldı. 2023 yılını bir önceki yıla göre iç piyasa olarak büyük bir büyümeyle kapattıklarına değinen Koza Halı İcra Kurulu Başkanı Halil İbrahim Cingisiz, "İç piyasada yaklaşık yüzde 138'lik büyüme gerçekleştirdik. Ülkemizin genel durumu ve enflasyonu da göz önünde bulundurursak büyüme rakamlarımızda enflasyon rakamlarının da payı var. Hedefimiz Türkiye'nin en çok bilinen ve aranan halı markası olmak. 2022'de marka bilinirliğini yükseltmek adına başlattığımız tabelalaşma ve Gallery mağazaları yapılanmasına yıl boyu açılacak yeni mağazalarla devam edeceğiz" dedi.
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