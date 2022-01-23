Kucağında bebeğiyle yardım istedi

Kar ve buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Düzce’de yoğun kar yağışı nedeniyle kayan araçlar zincirlemeye kazaya yol açtı. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazaya 37 araç karıştı. 3’ü ağır 18 kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
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