Küçük kıza zorla ateş ettirdi

Rize'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülere yoğun tepki var.
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DHA 24.09.2021 - 10:37| Son Güncelleme : 24.09.2021 - 11:08
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