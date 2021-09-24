Küçük kıza zorla ateş ettirdi

Rize'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülere yoğun tepki var.

DHA 24.09.2021 - 10:37 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 11:08

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