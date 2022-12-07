Küçük kızı kucağında olan babaya böyle saldırdı

İstanbul Avcılar’da yol verme tartışmasında sürücülerden biri diğerine beyzbol sopasıyla saldırdı. Üstelik sürücünün yanında 5 yaşındaki kızı da vardı. Saldırganın beyzbol sopasıyla defalarca vurduğu anlarda küçük kız babasının kucağından yere düştü. Çevredekiler araya girerek saldırganın elindeki sopayı almayı başardı. Olay yerine gelen polis, sopalı saldırganı gözaltına aldı.

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