Küçükçekmece'de şaşırtan görüntü: Otomobille merdivenden indi
İstanbul Küçükçekmece'de sürücü metrobüsten inen yayaların kullandığı merdivenden otomobiliyle indi. Kaldırımda bulunan bir motosiklet nedeniyle yoluna devam edemeyen sürücü motosikletin kaldırılmasıyla birlikte hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ederken, yaşanan ilginç anlar ise kameraya tarafından görüntülendi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.