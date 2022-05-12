Küçükçekmece'de şaşırtan görüntü: Otomobille merdivenden indi

İstanbul Küçükçekmece'de sürücü metrobüsten inen yayaların kullandığı merdivenden otomobiliyle indi. Kaldırımda bulunan bir motosiklet nedeniyle yoluna devam edemeyen sürücü motosikletin kaldırılmasıyla birlikte hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ederken, yaşanan ilginç anlar ise kameraya tarafından görüntülendi.

Haberler - İHA 12.05.2022 - 12:55 | Son Güncelleme : 12.05.2022 - 14:04

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