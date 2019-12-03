Küçükyalı'daki üst geçitte engelli rampasına çıkış var iniş yok
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... NTV spikeri Deniz Tüysüz'ün yanında yürüme engelli vatandaşımız Ferve Aksu var. Engellilerin sokakta karşılaştıkları zorlukları birlikte konuşacaklar. Şu anda Maltepe Küçükyalı'da D-100 karayolu üzerindeki bir üst geçitte bulunuyorlar.
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