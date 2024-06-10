"Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası: Buket Özgünlü tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle alıp Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında bir dernek çalışanı M.S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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