Kumar baskınında ikinci kattan atladı: ‘‘Amirim kapıyı kilitlediniz, gelin buraya’’
Denizli'de kumar baskınında yakalanan bir kadın ikinci kattan atladı. Polis, dernek görünümlü iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Polisleri bir anda karşısında gören Berna M. pencereden atlayarak kaçmak istedi. Hastaneye kaldırılan kadının vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Kumar oynayan 10 kişiye 63 bin TL ceza kesildi ve iş yeri mühürlendi.
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ntv.com.tr 05.04.2021 - 12:30| Son Güncelleme : 05.04.2021 - 12:53
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