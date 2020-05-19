Atatürk'ten miras kalan Kartal İstimbotu yenilendi ve müzede sergilenecek
"Geldikleri gibi giderler..." Mustafa Kemal Paşa'nın 1918'de, İstanbul'u işgale gelen İtilaf Devletleri donanmasına bakıp, söylediği bu tarihe geçen sözü, Milli Mücadele'nin ilk işareti sayılıyor. Mustafa Kemal bu cümleyi, denizin ortasında Kartal İstimbotu'ndayken kurmuştu. Yıllar o sonra o tekne yarı batık halde bulundu, restore edildi ve şimdi İstanbul Tersane Komutanlığı'nda tutuluyor. İşte bir tarihe tanıklık eden o teknenin öyküsü... (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Bahattin Demir, NTV Haber)
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