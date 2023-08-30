Kurtuluştan bugüne Türk havacılığı
101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki ordular Yunanlılara karşı karada üstün bir başarı göstermiş, düşman İzmir'e kadar çekilmişti. Ancak mücadele sadece kara değil, havada da sürdü. Türk ordusunun kahraman pilotları yokluk içinde bir hava gücünü ayakta tutmak için üstün bir gayret gösterdiler. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, Türk havacılığının dününü ve bugününü TUSAŞ tesislerinde araştırdı. Eğitim uçağı Hürkuş'u, test pilotu Murat Özpala ile konuştu.
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