Kuvvetli fırtına ile gelen yağış Ayvalık'ı yıktı geçti
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli fırtına ile birlikte gelen yağış etkili oldu. Ekili alanların zarar gördü. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Sarımsaklı mevkisinde de bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. İlçeye elektrik enerjisi verilemeyince Ayvalık geneli zifiri karanlığa teslim oldu.
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