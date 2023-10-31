KYK yurdunda yine asansör kazası
Aydın'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın yurttaki asansörde ölümü ilgili soruşturma sürerken, dün Ordu ve Çorum'daki iki öğrenci yurdunda asansör arızası yaşandı. Ordu'da asansörde mahsur kalan 4 öğrenci kurtarıldı. Tutanakta, asansörün, öğrenciler indikten sonra yere çakıldığı bilgisi yer aldı. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise asansörün arızalandığı ama zemine çakılmadığı belirtildi.
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