Laf attıkları genç kızı koruyan sürücüyü defalarca bıçakladılar
İstanbul Kağıthane’de iki saldırgan, laf attıkları genç kızı koruyan sürücüyü defalarca bıçakladı. Olayın ardından iki saldırgan kayıplara karışırken yaralı sürücü çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, 58 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek saldırganları yakaladı. 18 yaşındaki Müjdat G.’nin 4, 20 yaşındaki Cevdet O.’nun da 7 suç kaydının olduğu tespit edildi. İki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.