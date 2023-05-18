Leylek Jonas öldü ama Türkiye'de izler bıraktı

Bacağındaki verici sayesinde 10 yıldır yakından takip edilen "Jonas" isimli leylek, bir kartalın saldırısında öldü. Her yıl birçok ülkeden geçerek binlerce kilometre uçan leyleğin göç rotasında Türkiye de vardı. Leyleğin hikayesini tüm dünyayaya duyuran Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, NTV'nin sorularını yanıtladı.
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