Lise öğretmeninden öğrencisine dayak: Sınıfta tekme tokat dövdü
Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. O anları bir öğrenci cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde öğretmenin öğrencisine defalarca vurduktan sonra tekme attığı görülüyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını ve konunun valilikçe takip edildiğini açıkladı.
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