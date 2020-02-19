Manisa'da 5,2'lik depremin artçıları sürecek mi?

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, NTV ekibinden Merih Ak'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER