Manisa'da 5,2'lik depremin artçıları sürecek mi?

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, NTV ekibinden Merih Ak'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
19.02.2020 - 15:25| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 15:44
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