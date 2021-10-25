‘Mantolama’ kavgası: Çatıya çıkıp vincin altına girdi
İstanbul Maltepe’de bir apartmanın mantolama çalışması sırasında komşular birbirine girdi. Çalışmanın annesinin evine zarar vereceğini iddia eden bir kadın, çatıya çıkarak vincin altına girdi. Komşuların ısrarlarına rağmen kadının çatıdan inmemesi üzerine vinç operatörü de kavgaya dahil oldu. Kaldırım taşı ile kadına saldırmaya çalışan operatörü çevredekiler durdurdu.
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