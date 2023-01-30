Market çalışanı ürün çalarken yakaladıkları hırsızı tokatladı

İstanbul'da bir markete girerek ürün çalan hırsızı çalışanlar yakaladı. Tartışma sırasında çalışanlardan biri hırsıza tokat attı. O anda çalışanların elinden kurtulan hırsız, kaçarak kayıplara karıştı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin silinmesini isteyen market çalışanına, vatandaşlardan biri ''Silmeyeceğim. Niye adama vuruyorsunuz?'' diyerek tepki gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ