Market çalışanı ürün çalarken yakaladıkları hırsızı tokatladı
İstanbul'da bir markete girerek ürün çalan hırsızı çalışanlar yakaladı. Tartışma sırasında çalışanlardan biri hırsıza tokat attı. O anda çalışanların elinden kurtulan hırsız, kaçarak kayıplara karıştı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin silinmesini isteyen market çalışanına, vatandaşlardan biri ''Silmeyeceğim. Niye adama vuruyorsunuz?'' diyerek tepki gösterdi.
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