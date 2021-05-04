Market genelgesi: Hangi gün başlayacak? Neler satılmayacak?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Market Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Cuma gününden itibaren zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışında ürün satışı yapılamayacak. Ayrıntıları NTV ekibinden Serkan Kaya aktardı.

NTV 04.05.2021 - 10:36 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 10:51

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