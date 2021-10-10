‘Market kirlenmesin’ diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çorapla girdi
Antalya’nın Kumluca ilçesinde 60 yaşlarında bir adam, markete çamurlu ayakkabısını çıkarıp çoraplarıyla girdi. Market sahibi Hasan Çetin ‘‘Ben fark etmedim, ekmekçimiz fark etmiş. Amcam ayakkabılarım çamurlu, yerler kirlenmesin, dedi. Utandırdı bizi, mahçup etti’’ dedi. Market sahibinin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler binlerce beğeni aldı.
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